У ЄС відреагували на передачу повноважень президента Киргизії

Передача повноважень президента Киргизії прем'єр-міністру Садиру Жапарову викликає серйозні питання. У Брюсселі нагадують, що в країні "поділ повноважень має дотримуватися і зберігатися".

Про це йдеться в заяві глави дипломатії Європейського союзу Жозепа Борреля.

Боррель закликав всі політичні сили в Киргизії вступити "в конструктивний, всеосяжний діалог при повноцінній участі громадянського суспільства" з урахуванням вимог народу до організації "нових, вільних, справедливих парламентських і президентських виборів".

Голосування має проходити згідно з міжнародними стандартами та під спостереженням Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

В Європейському Союзі висловили надію, що демократичний прогрес буде забезпечений в країні й надалі.

Раніше прем'єр-міністр Киргизії Садир Жапаров заявив, що очолить країну. Це сталося після того, як киргизький глава парламенту Канат Ісаєв відмовився виконувати обов'язки президента.

Нагадаємо, в Киргизії почалися протести після парламентських виборів. Мітингувальники не погодилися з результатами і вимагають повторних виборів. У зв'язку з цим ЦВК Киргизії не визнала вибори та призначила нові.

Також РБК-Україна повідомляло, що вчора президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через масові протести у країні.

Крім того, раніше у відставку пішли мер Бішкека, голови Іссик-Кульської, Наринської і Таласької областей та інші чиновники.