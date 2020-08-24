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У Росії не згодні з висновками німецьких лікарів щодо Навального

Омськ, Понеділок 24 серпня 2020 21:29
У Росії не згодні з висновками німецьких лікарів щодо Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: Дмитро Левицький

Російські лікарі пропонують відправити до Німеччини біоматеріали Навального

Російські лікарі не погоджуються з висновками спеціалістів німецької клініки "Шаріте" щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального. Російські лікарі нібито з першого дня відпрацьовували версію отруєння інгібіторами холінестерази, але вона не підтвердилася.

Про це повідомляє російське агентство РБК.

За словами члена делегації московських лікарів, які оглядали Навального в Омську, Бориса Теплих, німецькі лікарі говорять про клінічні дані, але не про наявність самої речовини в організмі Навального.

Головний токсиколог Омської області Олександр Сабаєв також підтвердив, що інгібітори холінестерази в ході обстежень Навального в Омську не були виявлені.

Крім того, медики Омської лікарні, де перебував Навальний, запропонували фахівцям клініки "Шаріте" відправити зразки його біоматеріалів.

"Це дозволить німецьким спеціалістам мати повний анамнез пацієнта, прослідкувати всю клінічну динаміку його життєвих показників", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я регіону.

Зазначимо, 20 серпня Навального госпіталізували до Омської лікарні. У медичному закладі Навальний впав у кому. Російські лікарі так і не змогли назвати причини різкого погіршення стану російського опозиціонера. Оточення Навального стверджує, що його отруїли.

Нагадаємо, сьогодні лікарі "Шаріте" заявили, що Навального отруїли інгібіторами холінестерази.

Про те, що в аналізах Навального виявили тільки алкоголь та кофеїн, запевняли до цього російські лікарі.

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