RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС окончательно "отделился" от российского газа, - еврокомиссар

Фото: еврокомиссар Тьери Бретон (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз на сегодня окончательно стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретона французскому радио RTL.

"Сегодня мы полностью отделены от российского газа… Мы зависели на 40%, а теперь - всего на 7%", - отметил он.

По его словам, Россия перестала быть надежным партнером для Европы, поэтому пришлось заместить 155 млрд кубометров из других источников. Кроме того, цены на газ и дальше будут падать.

"Как только было сделано это заявление (о соглашении по ценам, - ред.) цены на газ упали на 10%. Сейчас у нас 67 евро за мегаватт/час по сравнению с 300 евро этим летом. Да, цены падают и будут падать", - добавил Бретон.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС согласовали шаги по борьбе с энергетическим кризисом, но не утвердили пакет конкретных мер, представленный Еврокомиссией.

Она в частности предлагала ввести динамическое ценообразование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюзГаз