ЄС опублікував рішення про закриття неба для Білорусі. Почне діяти опівночі

Європейський союз офіційно заборонив усім білоруським авіаперевізникам використовувати свій повітряний простір. Заборона почне діяти з півночі суботи, 5 червня.
Про це повідомляє прес-служба ЄС.
"Європейська Рада сьогодні прийняла рішення посилити існуючі обмежувальні заходи на тлі ситуації в Білорусії, ввівши заборону на проліт над повітряним простором ЄС і на доступ до аеропортів ЄС білоруських перевізників всіх видів", - йдеться в повідомленні.
Країни-члени ЄС будуть зобов'язані відмовляти в дозволі на посадку, зліт або переліт над своєю територією будь-яким літакам, експлуатованим білоруськими авіаперевізниками, в тому числі в якості маркетингового перевізника.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.
Європейські авіакомпанії 25 травня почали перенаправлення рейсів в обхід повітряного простору Білорусі.
Додамо, що в Євросоюзі готуються до введення санкцій проти осіб, причетних до посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем. Санкції мають запровадити наступного тижня.
Крім того, Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) дозволило польоти в небі над Білоруссю лише в надзвичайних ситуаціях.