ЕС огласит решение о конфискации замороженных активов РФ в течение двух недель, - The Times

В частности, премьер-министр Британии Кир Стармер считает, что соглашение о конфискации замороженных активов РФ в Европе на сумму до 100 млрд фунтов стерлингов для помощи Украине будет достигнуто всего за несколько дней. Он поясняет это тем, что переговоры о прекращении войны достигли "критической стадии".

Издание отмечает, что у понедельник Стармер стремился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом, чтобы обсудить мирные предложения США.

Но кроме этого, лидеры государств обсудили конфискацию российских средств, замороженных на счетах в европейских банках. Эти деньги могут пойти либо для финансирования продолжающихся боевых действий, либо для оплаты восстановления страны в случае заключения мирной сделки.

"Впоследствии высокопоставленные источники в правительстве выразили оптимизм относительно того, что сделке близка и будет объявлена на этой или следующей неделе", - пишет The Times.

В том числе, речь идет и про примерно 8 млрд фунтов стерлингов, которые хранятся на банковских счетах в Британии.

Как пишет издание, это финансирование рассматривается как важнейший рычаг давления для европейцев и Украины на мирных переговорах, которые возглавляет президент США Дональд Трамп.

Оно обеспечит надежный источник финансирования Украины для ведения войны еще на два года, усилив давление на Москву в то время, когда европейские лидеры обеспокоены тем, что глава Кремля Владимир Путин одерживает верх.

Также эти активы рассматриваются как один из немногих козырей, которые позволят не допустить фактического навязывания Украине какой-либо сделки со стороны Вашингтона.

Однако Бельгия, где как известно, сосредоточена большая часть замороженных активов РФ, пока задерживает сделку. Бельгийское правительство выступает против перевода средств для Украины из-за опасений, что оно может оказаться в ситуации, когда возникнет юридическая ответственность за сумму, равную трети годового ВВП страны.

Но все же представитель правительства Британии имеет оптимизм.

"Мы надеемся, что сделка будет заключена примерно на следующей неделе", - сказал он в комментарии The Times.

Кроме того, после встречи лидеров Британии, Украины, Франции и Германии, источник рассказал, что стороны обсудили на ней "позитивный прогресс, достигнутый в использовании замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины".