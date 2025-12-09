ЕС огласит решение о конфискации замороженных активов РФ в течение двух недель, - The Times

Страны Европейского Союза объявят о своем решении о конфискации замороженных активов России уже на этой или следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
В частности, премьер-министр Британии Кир Стармер считает, что соглашение о конфискации замороженных активов РФ в Европе на сумму до 100 млрд фунтов стерлингов для помощи Украине будет достигнуто всего за несколько дней. Он поясняет это тем, что переговоры о прекращении войны достигли "критической стадии".
Издание отмечает, что у понедельник Стармер стремился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом, чтобы обсудить мирные предложения США.
Но кроме этого, лидеры государств обсудили конфискацию российских средств, замороженных на счетах в европейских банках. Эти деньги могут пойти либо для финансирования продолжающихся боевых действий, либо для оплаты восстановления страны в случае заключения мирной сделки.
"Впоследствии высокопоставленные источники в правительстве выразили оптимизм относительно того, что сделке близка и будет объявлена на этой или следующей неделе", - пишет The Times.
В том числе, речь идет и про примерно 8 млрд фунтов стерлингов, которые хранятся на банковских счетах в Британии.
Как пишет издание, это финансирование рассматривается как важнейший рычаг давления для европейцев и Украины на мирных переговорах, которые возглавляет президент США Дональд Трамп.
Оно обеспечит надежный источник финансирования Украины для ведения войны еще на два года, усилив давление на Москву в то время, когда европейские лидеры обеспокоены тем, что глава Кремля Владимир Путин одерживает верх.
Также эти активы рассматриваются как один из немногих козырей, которые позволят не допустить фактического навязывания Украине какой-либо сделки со стороны Вашингтона.
Однако Бельгия, где как известно, сосредоточена большая часть замороженных активов РФ, пока задерживает сделку. Бельгийское правительство выступает против перевода средств для Украины из-за опасений, что оно может оказаться в ситуации, когда возникнет юридическая ответственность за сумму, равную трети годового ВВП страны.
Но все же представитель правительства Британии имеет оптимизм.
"Мы надеемся, что сделка будет заключена примерно на следующей неделе", - сказал он в комментарии The Times.
Кроме того, после встречи лидеров Британии, Украины, Франции и Германии, источник рассказал, что стороны обсудили на ней "позитивный прогресс, достигнутый в использовании замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины".
Напомним, после встречи лидеров Украины, Британии, Франции и Германии, на сайте британского заявления было опубликовано заявление.
В нем было сказано, что все лидеры согласилась, что сейчас критической момент. Поэтому необходимо продолжать наращивать поддержку Украины и экономическое давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы положить конец войне.
Также стоит упомянуть, что ЕС хочет предоставить Украине репарационный кредит за счет замороженных активов России.
Однако, как уже было сказано выше, проблема в том, что большинство этих активов хранятся в Бельгии и правительство этой страны высказалось против использования этих средств, аргументируя это чрезмерными рисками и возможным осложнением мирного процесса.
Более того, на прошлой неделе Мерц лично приехал в Брюссель, чтобы убедить бельгийского премьер-министра Барта де Вевера все же поддержать инициативу. Однако изменений позиции так и не произошло.
Добавим, что 8 декабря было опубликовано совместное заявление министров финансов стран G7. В нем было сказано, что блок готов рассмотреть возможность конфискации всех замороженных активов РФ, чтобы повлиять на достижение справедливого мира в Украине.