ua en ru
Вт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Переполнены убежища. В Нидерландах заявили о большом количестве беженцев из Украины

Вторник 03 октября 2023 05:31
UA EN RU
Переполнены убежища. В Нидерландах заявили о большом количестве беженцев из Украины Иллюстративное фото: в Нидерландах заявили о большом количестве беженцев из Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти города Утрехт в Нидерландах заявили об отсутствии мест в центре для беженцев из-за массового наплыва беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRC Handelsblad.

"Утрехтское убежище для украинцев переполнено. В Нидерландах заняты 99% убежищ. Если дополнительные пункты приема не будут созданы, существует риск закрытия Утрехтского кризисного убежища для новых беженцев", - заявила мэр города Шарон Дейксмы.

Она отметила, что в последнее время в центр для беженцев обращаются в основном одинокие мужчины, не желающие воевать в армии и студенты из Украины. Кризисный центр, рассчитанный на 100 человек, занимает вдвое больше людей.

Важная информация для переселенцев

Ранее сообщалось, что в Украине изменены периоды выплат государственного пособия внутренне перемещенным лицам. Теперь будет два выплатных периода для переселенцев.

Также в августе 2023 года в Украине начались проверки мест обитания людей со статусом ВПЛ. В результате такой идентификации некоторым украинцам могут быть отменены социальные выплаты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беженцы Война России против Украины
NEWS
"Война прогнозов". Как близка победа Украины: что говорят на Западе и оценки экспертов
"Война прогнозов". Как близка победа Украины: что говорят на Западе и оценки экспертов
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского