У ЄС схвалили звернення проти Китаю в Міжнародний суд через Гонконг

Фото: Європарламент (newsone.ua)

ЄС може подати в суд в Гаазі у разі введення в силу закону про нацбезпеки в Гонконзі

Європейський парламент схвалив резолюцію, яка дозволить подати на Китай в Міжнародний суд у Гаазі, якщо Пекін введено в дію закон про національну безпеку в Гонконзі. За дане рішення проголосували 565 євродепутатів.

Про це повідомляє Reuters.

Також Європарламент закликав Євросоюз використовувати економічні санкції, щоб протидіяти Китаю.

"Європейський парламент закликає ЄС та його держави-члени розглянути, в випадку застосування нового закону про безпеку, подачу справи в Міжнародний Суд. Парламент вважає, що ЄС повинен використовувати свої економічні важелі для протидії переслідуванням Китаю прав людини економічними засобами", - йдеться в документі.

Нагадаємо, в кінці травня Китаю схвалив план підготовки скандального законопроекту про нацбезпеки Гонконгу. Документ, зокрема, забороняє проводити на території регіону антиурядові демонстрації і заклики за відокремлення від Китаю, а також дозволить створити КНР власну службу правопорядку. У четвер, 18 червня, китайський парламент початку засідання, на якому мав бути розглянутий законопроект про нацбезпеки, однак поки документ так і не був розглянутий.

Раніше в ЄС висловила "серйозну стурбованість" з приводу прийняття китайським парламентом закону про національну безпеку Гонконгу.

Також санкціями Китаю через ситуацію в Гонконзі пригрозили США.

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Автор: Игорь Литвиненко