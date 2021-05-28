ЄС схвалив зміни у візовій системі: що це означає

Тепер VIS буде включати не тільки інформацію про короткострокові візи, а й охоплювати довгострокові візи та дозволи на проживання, оскільки ці документи дозволяють вільне пересування в межах Шенгенської зони.

Крім того, в систему буде включений скан сторінки з біографічними даними проїзного документа.

"У відповідь на мінливі проблеми міграції та безпеки ЄС удосконалює свою візову інформаційну систему (VIS), інструмент, який використовується владою держав-членів для реєстрації та перевірки осіб, що звертаються за короткостроковою візою для в'їзду в Шенгенську зону", - йдеться в заяві.

Перед видачею візи або дозволу на проживання нові правила дозволять проводити розширену перевірку біографічних даних заявника у відповідних базах даних безпеки та міграції.