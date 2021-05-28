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ЄС схвалив зміни у візовій системі: що це означає

Автор: Анастасія Рокитна

Рада ЄС внесла зміни до візової системи, спрямовані на підвищення безпеки в Шенгенській зоні. У Євросоюзі посилили контроль за короткостроковим перебуванням і дозволами на проживання.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Тепер VIS буде включати не тільки інформацію про короткострокові візи, а й охоплювати довгострокові візи та дозволи на проживання, оскільки ці документи дозволяють вільне пересування в межах Шенгенської зони.

Крім того, в систему буде включений скан сторінки з біографічними даними проїзного документа.

"У відповідь на мінливі проблеми міграції та безпеки ЄС удосконалює свою візову інформаційну систему (VIS), інструмент, який використовується владою держав-членів для реєстрації та перевірки осіб, що звертаються за короткостроковою візою для в'їзду в Шенгенську зону", - йдеться в заяві.

Перед видачею візи або дозволу на проживання нові правила дозволять проводити розширену перевірку біографічних даних заявника у відповідних базах даних безпеки та міграції.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ Великобританії заявили про наміри запустити систему "цифрових віз".

Зазначимо, в ЄС розглядають введення електронних віз для громадян третіх країн.

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