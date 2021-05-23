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У Британії планують ввести "цифрові візи"

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Лондон, Неділя 23 травня 2021 22:57
У Британії планують ввести "цифрові візи" Фото: у Британії планують ввести "цифрові візи" (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У Міністерстві внутрішніх справ Великобританії заявили про наміри запустити систему "цифрових віз". Система буде автоматично визначати право мандрівника на в'їзд в країну.

Про це повідомляє видання The Guardian.

За словами глави відомства Пріті Пател, "цифрові візи" допоможуть британському уряду точно підрахувати кількість людей, які в'їжджають і залишають країну.

"Наша нова повністю цифрова межа забезпечить можливість підрахунку людей, що в'їжджають і виїжджають з країни, що дасть нам контроль над тим, хто приїжджає до Великобританії", - заявила Пател

Вона зазначила, що люди, які приїжджають до Великобританії без візи або імміграційного статусу, в майбутньому повинні будуть подавати заяву на отримання електронного дозволу на в'їзд (ETA), яке буде автоматично визначати право на в'їзд заздалегідь.

Міністерство внутрішніх справ очікує, що щорічно буде подаватися близько 30 млн заяв на отримання ETA.

Міністерство внутрішніх справ сподівається повністю цифровізувати в'їзд до Великобританії до кінця 2025 року.

Нагадаємо, раніше у Британії назвали терміни початку переговорів про безвізовий режим з Україною.

При цьому посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що надання безвізового режиму Україні не залежить від політичних рішень.

Також Кулеба заявив, що для України існує реальна перспектива спрощення візового режиму з Британією, однак у Сполученому Королівстві поки не готові вести переговори про безвіз.

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