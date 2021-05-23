У Британії планують ввести "цифрові візи"

У Міністерстві внутрішніх справ Великобританії заявили про наміри запустити систему "цифрових віз". Система буде автоматично визначати право мандрівника на в'їзд в країну.

За словами глави відомства Пріті Пател, "цифрові візи" допоможуть британському уряду точно підрахувати кількість людей, які в'їжджають і залишають країну.

"Наша нова повністю цифрова межа забезпечить можливість підрахунку людей, що в'їжджають і виїжджають з країни, що дасть нам контроль над тим, хто приїжджає до Великобританії", - заявила Пател

Вона зазначила, що люди, які приїжджають до Великобританії без візи або імміграційного статусу, в майбутньому повинні будуть подавати заяву на отримання електронного дозволу на в'їзд (ETA), яке буде автоматично визначати право на в'їзд заздалегідь.

Міністерство внутрішніх справ очікує, що щорічно буде подаватися близько 30 млн заяв на отримання ETA.

Міністерство внутрішніх справ сподівається повністю цифровізувати в'їзд до Великобританії до кінця 2025 року.