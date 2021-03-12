В ЄС розглядають введення електронних віз для громадян третіх країн

Європейська комісія розпочинає громадські консультації для оцінки ймовірності введення електронних віз на в'їзд до ЄС для громадян третіх країн. Вони замінять паперові стікери, що проставляються в закордонних паспортах.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії .

Безконтактна процедура дозволить заощадити час і гроші мандрівників. Також це спростить роботу консульських відомств, забезпечить високий рівень безпеки на зовнішніх кордонах Європейського союзу.

У Єврокомісії вже заявляли про намір модернізувати та перевести в цифровий формат більшість громадських послуг в ЄС.

Європейська комісія проведе консультації з 11 березня по 3 червня. Результати будуть відомі до кінця 2021 року.

Оновлений пакт ЄС з питань міграції та притулку визначає завдання повної цифровізації візових процедур до 2025 року.