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В ЄС розглядають введення електронних віз для громадян третіх країн

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 12 березня 2021 07:20
В ЄС розглядають введення електронних віз для громадян третіх країн Фото: аеропорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Європейська комісія розпочинає громадські консультації для оцінки ймовірності введення електронних віз на в'їзд до ЄС для громадян третіх країн. Вони замінять паперові стікери, що проставляються в закордонних паспортах.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Безконтактна процедура дозволить заощадити час і гроші мандрівників. Також це спростить роботу консульських відомств, забезпечить високий рівень безпеки на зовнішніх кордонах Європейського союзу.

У Єврокомісії вже заявляли про намір модернізувати та перевести в цифровий формат більшість громадських послуг в ЄС.

Європейська комісія проведе консультації з 11 березня по 3 червня. Результати будуть відомі до кінця 2021 року.

Оновлений пакт ЄС з питань міграції та притулку визначає завдання повної цифровізації візових процедур до 2025 року.

Нагадаємо, що з 2018 року стартувало онлайн оформлення іноземцям електронних віз (е-віза) для в'їзду в Україну з діловою або туристичною метою. Громадяни 46 країн можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому.

Відзначимо, раніше в МЗС назвали країни-лідери з оформлення електронних віз в Україну.

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