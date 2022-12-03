В ЕС ожидают "чрезвычайно быстрых шагов" по членству Украины в блоке

Страны-члены Европейского союза могут предпринять "чрезвычайно быстрые шаги" по членству Украины. В частности, после того, как она подала заявку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Комитета по иностранным делам Европарламента Урмаса Паэта, цитируемого в пресс-службе ОП.

"Страны ЕС чрезвычайно быстро сделают следующие шаги по заявке Украины на членство в Евросоюзе. Мы видим, что происходит в Украине, особенно в последние месяцы. Для нас понятно, что для европейской безопасности нам нужна сильная Украина", - отметил Паэт.

Со своей стороны он также обратил внимание на атаки против критической инфраструктуры Украины, назвав их "абсолютно бесчеловечными, заставляющими миллионы людей страдать и угрожающим их жизни".

"Все это вызовы для всех нас, для Европейского Союза. И все государства должны быть ответственны в том, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь, потому что само собой разумеется, что единственное решение этого вопроса - это тогда, когда Украина снова будет свободной и восстановит свои границы", - подчеркнул Паэт.

Путь Украины в ЕС

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в Евросоюз еще после начала полномасштабного российского вторжения, а официально стала кандидатом в члены ЕС этим летом.

Как отметили в правительстве, Украина планирует выполнить поставленные ЕК условия до конца 2022 года.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина планирует стать частью ЕС в рекордные сроки, а процесс вступления займет до пяти лет.

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