В ЄС очікують "надзвичайно швидких кроків" щодо членства України в блоці

Країни-члени Європейського союзу можуть зробити "надзвичайно швидкі кроки" щодо членства України. Зокрема, після того, як вона подала свою заявку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Комітету із закордонних справ Європарламенту Урмаса Паета, якого цитують в прес-службі ОП.

"Країни ЄС надзвичайно швидко зроблять наступні кроки щодо заявки України на членство у Євросоюзі. Ми бачимо що відбувається в Україні, особливо в останні місяці. Для нас зрозуміло, що для європейської безпеки нам потрібна сильна Україна", - зазначив Пает.

Зі свого боку він також звернув увагу на атаки проти критичної інфраструктури України, назвавши їх "абсолютно нелюдськими, що змушують мільйони людей страждати й загрожують їхньому життю".

"Все це виклики для всіх нас, для Європейського Союзу. І всі держави мають бути відповідальними в тому, щоб надати Україні всю необхідну допомогу, тому що само собою зрозуміло, що єдине розв’язання цього питання - це тоді, коли Україна знову буде вільною та відновить свої кордони", - підкреслив Пает.

Шлях України в ЄС

Нагадаємо, що Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу ще після початку повномасштабного російського вторгнення, а офіційно стала кандидатом у члени ЄС цього літа.

Як зазначили в уряді, Україна планує виконати поставлені ЄК умови до кінця 2022 року.

Додамо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, Україна планує стати частиною ЄС в рекордні терміни, а процес вступу займе до п'яти років.

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