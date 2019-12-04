В ЄС пояснили, у чому важливість мінських угод

Мінські угоди важливі тим, що передбачають залучення Росії до процесу розведення військ, яке почалося на окремих ділянках на Донбасі.Про це заявила представниця Європейської служби зовнішніх дій, що відає відносинами між ЄС та Україною Улла Хаканен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За її словами, мінські угоди поки що єдиний узгоджений робочий документ в процесі врегулювання на Донбасі.

"Там є перелік військ і типів озброєння, які не мають перебувати поблизу контактної лінії, і Росія є частиною цього формату переговорів. Якщо це дає відповідь на ваше запитання, наскільки Росія є частиною цього конфлікту... Я думаю, що ми всі у цій кімнаті знаємо правдиву відповідь", - сказала Хаканен.

Представниця ЄС також висловила надію, що "нормандський саміт", намічений на 9 грудня у Парижі, принесе певні позитивні зміни.

Нагадаємо, 3 грудня лідери фракцій "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" зажадали від президента Володимира Зеленського на саміті в нормандському форматі дотримуватися "червоних ліній". Вони вважають, що виклики, які стоять перед Україною за тиждень до саміту, можуть поставити під загрозу українську державність.

Раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що Україна наполягає на тому, що переговори в нормандському форматі не повинні призвести щодо поступок по низцы напрямків. За його словами, це рішення не є новим - так звані "червоні лінії" були встановлені певний час тому.