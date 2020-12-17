ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Грузія продовжила заборону на регулярне авіасполучення до 31 січня

Тбілісі, Четвер 17 грудня 2020 15:57
Грузія продовжила заборону на регулярне авіасполучення до 31 січня
Фото: Грузія продовжила заборону на польоти (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Грузія продовжила обмеження на регулярне міжнародне авіасполучення до 31 січня 2021 року. Ці обмеження не стосуються низки міжнародних напрямків.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Агентства цивільної авіації Грузії.

Згідно з повідомленням, обмеження на регулярне міжнародне повітряне сполучення продовжені і будуть діяти до 31 січня 2020 року включно.

При цьому обмеження не поширюється на рейси з Тбілісі до Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшави, Афін, Амстердаму, Відня, Берліна та Мілана. Обмеження також не поширюються на регулярні рейси з Кутаїсі до Риги, Катовіце, Вільнюса та Дортмунда.

Нагадаємо, попередня заборона на міжнародні рейси з Грузії діяла до 1 січня 2021 року.

В кінці листопада стало відомо, що Грузія увійшла в пік другої хвилі поширення коронавірусу. Там щодня фіксували по 3-4 тисячі нових випадків COVID-19. На сьогодні захворюваність опустилася нижче 3 000 нових випадків на день. З початку пандемії в країні підтвердили понад 200 000 випадків, при цьому більше 160 000 пацієнтів вже одужали. Кількість померлих від цієї хвороби наближається до 2 000.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Грузіяавиасообщениепандемия

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся