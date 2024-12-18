В ЕС обсуждают отправку миротворцев в Украину: Reuters узнало вероятное количество

Как пишет издание, европейские лидеры настаивают, что сосредоточены на увеличении военной и экономической помощи Украине. При этом они не видят признаков готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам.

Несмотря на это ряд европейских чиновников все же обсуждает возможность отправки в Украину миротворцев.

По данным Reuters, новоизбранный президент США Дональд Трамп исключил участие американских войск в миротворческой миссии. Трамп заявил, что европейцы должны играть эту роль самостоятельно на переговорах. Это может свидетельствовать о том, что миротворческая миссия состоится независимо от того, получит ли Киев гарантии безопасности через вступление в НАТО, как он надеется, или через двусторонние гарантии.

"Даже если бы была гарантия безопасности со стороны НАТО, откуда бы взялся импульс на местах? Он был бы европейским, поэтому наши армейские начальники уже готовят планы, которые европейские лидеры могут рассмотреть в будущем", - сказал изданию источник.

По словам источника Reuters, крупные европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, могли бы сформировать основную часть сил.

Сколько войск может быть отправлено

В издании подсчитали, что миротворческая миссия может быть сформирована коалицией из пяти-восьми стран. Однако аналитики дают разные оценки численности этих сил. Ведь многое будет зависеть от их конкретной миссии.

Вероятно, речь идет о численности около 40 000 военнослужащих. Однако по схеме ротации, которая также предусматривает подготовку подразделений к развертыванию и восстановление после развертывания, в миссии может быть задействовано около 100 000 военнослужащих.

Другой источник Reuters также заявил, что может потребоваться до 100 000 военнослужащих. Такие силы могут быть сформированы, если некоторые европейские страны сократят другие миссии.

Также обсуждается состав любых международных сил. В частности, министр обороны Италии Гвидо Кросетто заявил, что эти силы должны действовать под эгидой Организации Объединенных Наций. Но другие чиновники говорят, что это дало бы России, постоянному члену Совета Безопасности ООН, слишком большое влияние.

Вероятно, Европе также придется убедить Соединенные Штаты в том, что они должны быть вовлечены в процесс по крайней мере с помощью разведки и другой оперативной помощи.

Европейские миротворцы в Украине

Обсуждение возможности миротворческой миссии в Украине продолжаются. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил идею размещения европейских войск в случае замораживания конфликта.

В Италии же Министерство обороны и МИД отметили, что итальянские военные могут присоединиться к миссии только после прекращения боевых действий. Также отметили важность предоставления Украине надежных гарантий безопасности.

Недавно Politico узнало детали встречи президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами, которая состоится 18 декабря. Одной из тем будет миротворческая миссия в Украине.