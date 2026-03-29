В ЕС обсуждают ужесточение санкций против теневого флота РФ: под удар попадут порты

Во время саммита министров иностранных дел G7, который состоялся во Франции 26-27 марта, по словам Сибиги, партнеры обсуждали запрет на предоставление танкерам теневого флота России морских услуг.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на энергетическом рынке, вызванная блокировкой Ормузского пролива, не отменяет необходимости введения этого инструмента давления на Москву.

"И если мы говорим об усилении санкций, они должны распространяться также и на российскую портовую инфраструктуру, на порты, которые позволяют, в частности, нелегально танкерам теневого флота транспортировать нефть или вывозить краденое из Украины зерно", - отметил министр.

По его словам, такие варианты уже обсуждаются, и этот подход "обязательно рано или поздно будет воплощен".

Сибига также отметил, что отдельные государства уже сейчас могут принимать конкретные решения на национальном уровне. В то же время, добавил он, страны ЕС вынуждены действовать в рамках европейского законодательства, поэтому механизмы дополнительного давления на РФ ищут комплексно.

"Поэтому страны, безусловно, действуют в рамках этого законодательства, и все это надо комплексно рассматривать, но да, ищут варианты, которые позволят наиболее эффективно применить этот инструментарий для повышения цены продолжения агрессии для России", - подытожил украинский дипломат.