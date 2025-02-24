Испания предоставит Украине 1 миллиард евро военной помощи в 2025 году
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1 миллиард евро в 2025 году. Испания также планирует создать специальный украинский хаб в Аликанте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Испании Педро Санчеса во время саммита "Поддержи Украину".
Педро Санчес объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 миллиарда евро, который будет предоставлен в 2025 году. Этот шаг является частью стратегии Испании по поддержке Украины в войне с Россией и содействие ее восстановлению.
"Мы будем продолжать предоставлять военную технику и оборудование даже еще с большей решимостью, чем это происходило в прошлом. Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард евро в 2025 году. Мы будем работать бок о бок с Украиной над процессом восстановления", - заявил Санчес.
Также премьер подчеркнул важность экономического сотрудничества, поощряя испанские компании к участию в украинских восстановительных проектах.
Особое внимание будет уделено потребностям украинской диаспоры в Испании, а для этого страны планируют создать специальный украинский хаб в провинции Аликанте.
Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз предоставит Украине 3,5 миллиарда евро в марте и усилит поддержку в обеспечении энергетической безопасности. Также ЕС продолжит поставлять Украине оружие и боеприпасы.