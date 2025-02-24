ua en ru
Пн, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Испания предоставит Украине 1 миллиард евро военной помощи в 2025 году

Понедельник 24 февраля 2025 14:12
UA EN RU
Испания предоставит Украине 1 миллиард евро военной помощи в 2025 году Фото: Премьер-министр Испании Педро Санчес (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1 миллиард евро в 2025 году. Испания также планирует создать специальный украинский хаб в Аликанте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Испании Педро Санчеса во время саммита "Поддержи Украину".

Педро Санчес объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 миллиарда евро, который будет предоставлен в 2025 году. Этот шаг является частью стратегии Испании по поддержке Украины в войне с Россией и содействие ее восстановлению.

"Мы будем продолжать предоставлять военную технику и оборудование даже еще с большей решимостью, чем это происходило в прошлом. Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард евро в 2025 году. Мы будем работать бок о бок с Украиной над процессом восстановления", - заявил Санчес.

Также премьер подчеркнул важность экономического сотрудничества, поощряя испанские компании к участию в украинских восстановительных проектах.

Особое внимание будет уделено потребностям украинской диаспоры в Испании, а для этого страны планируют создать специальный украинский хаб в провинции Аликанте.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз предоставит Украине 3,5 миллиарда евро в марте и усилит поддержку в обеспечении энергетической безопасности. Также ЕС продолжит поставлять Украине оружие и боеприпасы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания Война в Украине
NEWS
Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ
Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ
DAILY
Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году