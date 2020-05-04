ЄС стурбований призначенням топ-чиновників в Україні без конкурсу

Європейська комісія стурбована тим, що на період карантину в Україні топ-чиновники призначаються без конкурсу. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі за підсумками політичного діалогу Україна-ЄС.

Повідомляється, що політичний діалог пройшов за участю представників Єврокомісії, програми підтримки вдосконалення управління та менеджменту ОЕСР SIGMA, Секретаріату Кабінету міністрів України, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Міністерства цифрової трансформації, Національного агентства з питань державної служби та Офісу реформ КМУ

"Представники Європейської комісії висловили стурбованість зупинкою конкурсних процедур при призначенні на посади державної служби та введенням особливих умов відбору під час карантину і надію, що застосування механізму відбору через співбесіду буде мати тимчасовий характер", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на період карантину і 30 днів після його завершення діє тимчасова процедура добору на посади державної служби шляхом укладання строкового контракту. Дана процедура передбачає тимчасові призначення у виняткових випадках.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів без конкурсу призначив Олексія Любченка новим головою Державної податкової служби. Призначення відбулося через п'ять днів після звільнення попереднього керівника Сергія Верланова.

Також повідомлялося, що Верховна рада розгляне законопроект про прозорість конкурсів на посади в уряді.