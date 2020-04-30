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Рада розгляне законопроект щодо прозорості конкурсів на посади в уряді

Новини » Політика     30.04.2020 - 12:32
Рада розгляне законопроект щодо прозорості конкурсів на посади в уряді
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Железняк вважає, що новий законопроект не дозволить проводити конкурси за один день

Сьогодні, 30 квітня, Верховна рада України розгляне законопроект щодо прозорості конкурсів на посади в уряді. Про це заявив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він заявив, сьогодні буде розглядатись законопроект, який скасовує реформу, яка надає можливість проводити конкурси за один день.

"Уряд протягнув під час прийняття бюджету таємно норму, яка дає їм можливість проводити конкурси за один день, приймати такі рішення. Сьогодні буде розглядатись, і, сподіваюсь, що буде підтриманий за основу та в цілому законопроект мій законопроект, який відміняє цю норму. Він трансформує так, що такі призначення не будуть можливі", - заявив Железняк.

Також він зазначив, що після карантину ці люди мають бути або звільнені або вже призначені за прозорою процедурою конкурсу.

Нагадаємо, Верховна рада на позачерговому засіданні 30 квітня розгляне спеціальну процедуру, яка дозволить прискорити процес прийняття закону про банках.

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