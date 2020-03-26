ЄС обіцяє підтримати Україну в боротьбі з COVID-19

ЄС пообіцяв допомогти Україні у підтримці системи охорони здоров'я
Європейський Союз обіцяє підтримати Україну в боротьбі з пандемією коронавіруса COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу урядового порталу.
ЄС пообіцяв допомогти Україні в:
Зазначимо, що міністр Олег Немчинов 26 березня провів по відеозв'язку робочу зустріч з представниками ЄС - керівником Групи підтримки України при Єврокомісії Пітером Вагнером і послом ЄС в Україні Матті Маасікасом.
Зазначимо, за останніми офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 26 березня, в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусу. З них 5 - летальні.
Нагадаємо, у світі коронавірусом захворіли понад 500 тисяч осіб, більше 23 тисяч померли. Згідно з представленими даними, за станом на 19:15 26 березня, кількість інфікованих COVID-19 у світі становить 509 678 чоловік. Померли 23 009 осіб. При цьому одужали 122 227 пацієнтів.
Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни до агресивних заходів у боротьбі з коронавірусом. Як вважають у ВООЗ, заходів щодо самоізоляції громадян недостатньо, щоб перемогти коронавірус COVID-19.