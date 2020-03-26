ЄС обіцяє підтримати Україну в боротьбі з COVID-19

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ЄС пообіцяв допомогти Україні у підтримці системи охорони здоров'я

Європейський Союз обіцяє підтримати Україну в боротьбі з пандемією коронавіруса COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу урядового порталу.

ЄС пообіцяв допомогти Україні в:

підтримці системи охорони здоров'я: посилення координації на міждержавному рівні, підтримка лікарень "першої лінії" захисту, які борються з пандемією тощо; підтримці у вирішенні соціальних питань: допомога літнім людям, онлайн освіта, догляд за дітьми; кредитній підтримці малого та середнього бізнесу для швидкого виходу з кризи

Зазначимо, що міністр Олег Немчинов 26 березня провів по відеозв'язку робочу зустріч з представниками ЄС - керівником Групи підтримки України при Єврокомісії Пітером Вагнером і послом ЄС в Україні Матті Маасікасом.

Зазначимо, за останніми офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 26 березня, в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусу. З них 5 - летальні.

Нагадаємо, у світі коронавірусом захворіли понад 500 тисяч осіб, більше 23 тисяч померли. Згідно з представленими даними, за станом на 19:15 26 березня, кількість інфікованих COVID-19 у світі становить 509 678 чоловік. Померли 23 009 осіб. При цьому одужали 122 227 пацієнтів.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни до агресивних заходів у боротьбі з коронавірусом. Як вважають у ВООЗ, заходів щодо самоізоляції громадян недостатньо, щоб перемогти коронавірус COVID-19.