Український лоукостер запустить чотири нові рейси з Запоріжжя

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

SkyUp відкриє літні рейси з Запоріжжя в Ларнаку, Ріміні, Батумі та Бургас

Українська лоукост авіакомпанія SkyUp відкриє чотири нових курортних напряму з аеропорту Запоріжжя в Кіпр, Італію, Болгарію та Грузію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу SkyUp.

Повідомляється, що рейси стартують з кінця травня. Зокрема, польоти будуть здійснюватися з 27 травня до Ларнаки (Кіпр), з 1 червня в Ріміні (Італія), а також з 2 червня в Батумі (Грузія) і Бургас (Болгарія).

Рейс Запоріжжя-Батумі буде здійснюватися двічі на тиждень по вівторках і п'ятницях. За рештою напрямків польоти будуть проводитися один раз в тиждень: Ріміні - з понеділка, Бургас - по вівторках, Ларнака - по середах.

Мінімальна ціна квитка в одну сторону в напрямку Запоріжжя-Ларнака і Запоріжжя-Бургас становить 1605 грн. У Батумі квитки стартують від 1653 грн, в Ріміні - від 1893 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що SkyUp почне виконувати рейси зі Львова у Іракліон, Батумі, Бургас і Барселону. Польоти почнуть виконувати улітку 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують 30 березня 2020 року і здійснюватимуться двічі на тиждень. Мінімальна ціна квитка становитиме 1700 гривень в одну сторону.