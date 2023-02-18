Сунак призвал удвоить военную помощь Киеву для изгнания российских войск из Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности призовет западных лидеров "удвоить" военную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Сунак заявит в субботу, 18 февраля, что для изгнания российских войск Украине необходимы "передовые возможности, соответствующие стандартам НАТО".

В трехдневной конференции, на которой обсуждаются самые насущные проблемы международной безопасности, принимают участие многие высокопоставленные западные чиновники, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис.

Сунак использует свое выступление, чтобы доказать, что обеспечение прочного мира для Украины потребует укрепления международного права, и будет настаивать на разработке нового плана защиты суверенитета страны в будущем.

"На карту в этой войне поставлено даже больше, чем безопасность и суверенитет одной нации. Речь идет о безопасности и суверенитете каждой нации", - собирается сказать премьер.

По его словам, "вторжение России, ее отвратительные военные преступления и безответственная ядерная риторика являются симптомами более широкой угрозы всему, во что мы верим".