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Главная » Новости » Война в Украине

В ЕС назвали "срочным приоритетом" усиление антибаллистики Украины

17:13 20.08.2026 Чт
1 мин
Евросоюз жестко отреагировал на очередную массированную атаку Украины
aimg Елена Бджола
В ЕС назвали "срочным приоритетом" усиление антибаллистики Украины Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
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Россия проигрывает войну, которую сама начала. Поэтому для компенсации своего поражения продолжает обстреливать мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Х.

Фон дер Ляен обещает антибаллистику

По мнению топ-чиновницы ЕС, мотивы страны-агрессора понятны.

"И она мстит, нанося удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре", - отметила фон дер Ляен.

Урсула фон дер Ляен говорит, что Еврокомиссия сотрудничает с государствами-членами ЕС и партнерами. Цель - поддержать противоракетный потенциал Украины.

"Чтобы у Украины были средства для предотвращения человеческих жертв", - уточнила фон дер Ляен.

Она уверена, что это самый срочный приоритет.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты в Киевской области в ночь на 20 августа сознательно попали в помещение складов "Форы" и Yves Roсher. Есть значительные разрушения.

Также сообщалось, что в ночь на 20 августа РФ совершила комбинированную атаку. Захватчики били баллистикой, крылатыми ракетами и дронами по Киеву и области. В столице и Броварах есть погибшие и десятки пострадавших.

Кроме того, в Бориспольском районе ночью россияне ударили по продуктовым складам и объектам "Красного креста". Обстрел Киева и области продолжался почти 9 часов.

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