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В ЄС назвали суму заморожених активів російських олігархів

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Брюссель, Понеділок 20 червня 2022 05:54
В ЄС назвали суму заморожених активів російських олігархів Фото: ЄС заморозила активи олігархів на 13 млрд євро (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро (близько 13 млрд доларів) в результаті санкцій ЄС.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW, про це заявив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд.

За його словами, сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро.

Настільки різке збільшення заморожених активів він пов'язав з тим, що за останні тижні було виявлено і заблоковано багато об'єктів, що належать російським олігархам, особливо в Німеччині.

Нагадаємо, країни ЄС в рамках санкцій заморозили активи Центробанку Росії на суму близько 23 млрд євро (24,5 млрд доларів), а США заморозили активи російського ЦБ на 100 млрд доларів.

Великобританія та інші країни G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Як заявила міністр закордонних справ Ліз трас, це питання знаходиться в стадії обговорення.

Австрійська влада вже виявила російських активів більш ніж на 250 млн євро в місцевих фінансових установах. Про санкційні успіхи офіційного Відня відзвітував офіс канцлера Карла Негаммера.

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