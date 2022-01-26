У ЄС назвали терміни надання першого траншу фіндопомоги для України

ЄС планує якнайшвидше надати Україні перший транш фіндопомоги. Терміни залежатимуть від того, як швидко буде завершено меморандум.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова комісара з питань сусідства та розширення Євросоюзу Олівера Варгеї.

"Ми хочемо надати перший транш такої допомоги якомога швидше, але це залежить від того, як швидко ми зможемо завершити меморандум. Але після того (як завершимо меморандум - ред.), ми готові надати перший транш допомоги протягом тижня", - заявив Олівера Варгеї.

Додамо, що загальний обсяг фінансової допомоги від ЄС становить 1,2 млрд євро. Водночас перший транш складатиме - 600 млн євро.