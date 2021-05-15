В ЄС назвали російський список "недружніх країн" черговим кроком до ескалації

Про це Мішель написав в своєму Twitter .

"Рішення російського уряду про "держави, які здійснюють недружні дії", є ще одним кроком до ескалації і підриває дипломатичні відносини. Намагання розділити ЄС марні. Повна солідарність з Чехією. Ми закликаємо Росію повністю поважати Віденську конвенцію", - написав Мішель.

Він зазначив, що такий крок Росії підриває дипломатичні відносини.

Нагадаємо, вчора уряд Російської Федерації затвердив список "недружніх країн", яким буде заборонено наймати громадян РФ для роботи в посольствах. У список потрапили Сполучені Штати і Чехія.

Згідно з документом, Чехія може укладати трудові договори тільки з 19 фізичними особами в Росії, а Сполучені Штати - ні з ким.

Раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.