RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В ЄС назвали російський список "недружніх країн" черговим кроком до ескалації

Автор: РБК-Україна

Голова Європейської ради Шарль Мішель розкритикував список "недружніх країн", який затвердила Росія. Дипломат висловив солідарність із Чехією.

Про це Мішель написав в своєму Twitter.

Він зазначив, що такий крок Росії підриває дипломатичні відносини.

"Рішення російського уряду про "держави, які здійснюють недружні дії", є ще одним кроком до ескалації і підриває дипломатичні відносини. Намагання розділити ЄС марні. Повна солідарність з Чехією. Ми закликаємо Росію повністю поважати Віденську конвенцію", - написав Мішель.

Нагадаємо, вчора уряд Російської Федерації затвердив список "недружніх країн", яким буде заборонено наймати громадян РФ для роботи в посольствах. У список потрапили Сполучені Штати і Чехія.

Згідно з документом, Чехія може укладати трудові договори тільки з 19 фізичними особами в Росії, а Сполучені Штати - ні з ким.

Раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзРосійська Федерація