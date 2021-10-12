ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Сьогодні в Києві відбудеться саміт Україна-ЄС: що про нього відомо

Новость на русском →
Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 08:30
Сьогодні в Києві відбудеться саміт Україна-ЄС: що про нього відомо Фото: 12 жовтня в Києві відбудеться саміт Україна-ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 12 жовтня у Києві відбудеться 23-й саміт Україна-ЄС. Захід буде проходити в Маріїнському палаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Учасники саміту

На заході сьогодні головуватимуть: президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Також на захід запрошені акредитовані представники ЗМІ.

Підписання документів

Очікується, що церемонія підписання документів між Україною та ЄС відбудеться о 11:25.

Трансляція

Заходи транслюватимуться онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента.

Підписання трьох угод

Відомо, що на саміті Україна-ЄС, будуть підписані три угоди, а саме:

  • угода про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом ("відкрите небо"),
  • про приєднання України до програми досліджень та інновацій Horizon Europe,
  • програми "Креативна Європа".

Також на заході планується обговорити запит Києва про створення військової тренувальної місії Євросоюзу в Україні.

Крім того, на саміті учасники обговорять спільну боротьбу з пандемією коронавірусу, ситуацію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку України, перегляд Угоди про асоціацію та ряд інших тем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Саміт Україна - ЄС
NEWS
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
DAILY
Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків