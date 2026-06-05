В ЕС назвали страну, которая сможет присоединиться к блоку уже в 2028 году

Черногория имеет все шансы стать полноправным членом Европейского Союза уже в 2028 году. Эту цель признали вполне достижимой как руководство страны, так и топ-чиновники Брюсселя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.
По итогам Саммита в Тивту президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Черногории Яков Милатович подтвердили решимость стороны в евроинтеграционном процессе.
Для Черногории членство в 2028 году стало главным национальным проектом.
"С полным убеждением считаю, что эта цель реальна и достижима. Поскольку я три года назад был избран президентом, я четко заявил, что целью является членство в 2028 году", - подчеркнул Милатович.
Антониу Кошта отметил, что присоединение Западных Балкан остается абсолютным приоритетом для ЕС.
В прошлом месяце Брюссель впервые с 2013 года начал подготовку Договора о присоединении Черногории, что свидетельствует о серьезности намерений союзников.
Урсула фон дер Ляйен акцентировала на том, что процесс расширения полностью базируется на заслугах и конкретных результатах каждой страны. Она похвалила Подгорицу за проведение эффективных внутренних преобразований.
"Впечатляющие реформы осуществлены, и мы можем только вас поощрять, чтобы удалось закрыть все разделы и кластеры до конца этого года, то есть составить соглашение о доступе и начать процесс ратификации", - заявила фон дер Ляйен.
Она также добавила, что План роста ЕС открывает большие возможности для бизнеса из этого региона благодаря общему рынку, в частности через интеграцию страны в единую зону платежей SEPA.
Напомним, что Украину могут подвинуть во вступлении в ЕС из-за появления новых, потенциально более "привлекательных" кандидатов. По данным западных медиа, на фоне изменения ситуации с безопасностью в Европе возможность членства в блоке начали снова рассматривать такие экономически развитые и стабильные государства, как Исландия и Норвегия.
В то же время в апреле стало известно, что другая балканская страна вышла на финальный этап вступления в ЕС. Послы 27 государств-членов Евросоюза согласовали создание специальной рабочей группы для разработки проекта соглашения о присоединении Черногории, которая сейчас считается лидером среди всех стран-претендентов на евроинтеграцию.