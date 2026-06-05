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В ЕС назвали страну, которая сможет присоединиться к блоку уже в 2028 году

21:00 05.06.2026 Пт
2 мин
Какая страна получила исторический сигнал?
aimg Сергей Козачук
Фото: ЕС начал готовить исторический документ для Черногории (Getty Images)

Черногория имеет все шансы стать полноправным членом Европейского Союза уже в 2028 году. Эту цель признали вполне достижимой как руководство страны, так и топ-чиновники Брюсселя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.

Стратегическая цель и интеграция Западных Балкан

По итогам Саммита в Тивту президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Черногории Яков Милатович подтвердили решимость стороны в евроинтеграционном процессе.

Для Черногории членство в 2028 году стало главным национальным проектом.

"С полным убеждением считаю, что эта цель реальна и достижима. Поскольку я три года назад был избран президентом, я четко заявил, что целью является членство в 2028 году", - подчеркнул Милатович.

Антониу Кошта отметил, что присоединение Западных Балкан остается абсолютным приоритетом для ЕС.

В прошлом месяце Брюссель впервые с 2013 года начал подготовку Договора о присоединении Черногории, что свидетельствует о серьезности намерений союзников.

Читайте также: Одна из стран вышла на финальный этап вступления в ЕС

Впечатляющие реформы и План роста

Урсула фон дер Ляйен акцентировала на том, что процесс расширения полностью базируется на заслугах и конкретных результатах каждой страны. Она похвалила Подгорицу за проведение эффективных внутренних преобразований.

"Впечатляющие реформы осуществлены, и мы можем только вас поощрять, чтобы удалось закрыть все разделы и кластеры до конца этого года, то есть составить соглашение о доступе и начать процесс ратификации", - заявила фон дер Ляйен.

Она также добавила, что План роста ЕС открывает большие возможности для бизнеса из этого региона благодаря общему рынку, в частности через интеграцию страны в единую зону платежей SEPA.

Контекст и предыстория

Напомним, что Украину могут подвинуть во вступлении в ЕС из-за появления новых, потенциально более "привлекательных" кандидатов. По данным западных медиа, на фоне изменения ситуации с безопасностью в Европе возможность членства в блоке начали снова рассматривать такие экономически развитые и стабильные государства, как Исландия и Норвегия.

В то же время в апреле стало известно, что другая балканская страна вышла на финальный этап вступления в ЕС. Послы 27 государств-членов Евросоюза согласовали создание специальной рабочей группы для разработки проекта соглашения о присоединении Черногории, которая сейчас считается лидером среди всех стран-претендентов на евроинтеграцию.

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