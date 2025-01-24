В ЕС назвали "фальшивкой" выборы президента в Беларуси
Европейский Союз считает недемократичными выборы президента в Беларуси, которые состоятся 26 января. В Брюсселе назвали их "фальшивкой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитту Хиппер, которую цитирует The Guardian.
"Это дело абсолютно недемократично. Эти выборы - полная фальшивка. Это не выборы, если ты уже знаешь, кто победит", - сказала спикер на брифинге.
Она добавила, что ЕС продолжает поддерживать белорусский народ и давить на режим Александра Лукашенко. Хиппер отметила, что для этого в декабре прошлого года был принят пакет санкций, нацеленный на лиц, ответственных за нарушение прав человека.
"Мы также продолжаем повышать осведомленность в отношении всех политических заключенных и несправедливо заключенных. Мы призываем власти освободить всех репрессированных", - подчеркнула она.
Спикер напомнила, что ЕС принял пакет в 30 млн евро на поддержку гражданского общества в Беларуси. Таким образом, общая поддержка ЕС с 2020 года достигла 170 млн евро.
Выборы в Беларуси
Напомним, в это воскресенье, 26 января, в Беларуси состоятся так называемые выборы президента. Впрочем, почти наверняка победу на этих выборах одержит лидер белорусского режима Александр Лукашенко. Это будет его седьмой срок у власти.
На последних президентских выборах в 2020 году в Беларуси была представлена оппозиция. Однако у власти остался Лукашенко, многие оппозиционеры оказались за решеткой, а лидер оппозиционных сил Светлана Тихановская выехала из страны.
Победа Лукашенко спровоцировала волну масштабных протестов, которые в итоге были подавлены не без помощи Кремля.
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