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Литва закликає НАТО переглянути позицію щодо Білорусі

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Литва, Неділя 28 листопада 2021 23:42
Литва закликає НАТО переглянути позицію щодо Білорусі Фото: Гітанас Науседа, президент Литви (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент Литви Гітанас Науседа закликає Північноатлантичний Альянс змінити позицію щодо Білорусі через інтеграцію збройних сил цієї країни зі збройними силами Росії. Також він переконаний, що Білорусь буде випробовувати єдність Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідні заяви Науседа зробив на прес-конференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн у Вільнюсі.

Він сказав, що його турбує повна військова інтеграція Білорусі в російські військові структури.

"Це створює нові проблеми для НАТО, і НАТО має відповідно адаптувати свої плани, стратегію і тактику, щоб бути готовими до відповідних дій", - сказав він.

Він також зазначив, що Білорусь продовжить випробувати єдність Заходу за рахунок мігрантів, які прагнуть потрапити в країни Євросоюзу.

"У нас не може бути ніяких сумнівів в тому, що режим Лукашенка і підтримуючі його держави будуть продовжувати випробувати єдність західного світу і їх здатність реагувати та відображати гібридні атаки", - сказав Науседа.

Нагадаємо, що Литва має намір судити Лукашенка на міжнародному рівні. Про це заявив міністр закордонних справ.

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