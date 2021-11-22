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Путін і Байден обговорять Україну, - МЗС Росії

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Москва, Понеділок 22 листопада 2021 15:07
Путін і Байден обговорять Україну, - МЗС Росії Фото: президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили, що президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден обговорять Україну в ході нового контакту. Однак, дата і формат цих переговорів поки невідомі.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Терміни і формат проведення нових переговорів лідерів поки узгоджуються, заявив Лавров.

"В ході чергового контакту між нашими президентами, його час та інші параметри зараз обговорюються, безсумнівно, українська тема так чи інакше виникне", - сказав він.

Міністр при цьому зазначив, що російська сторона не вважає за потрібне створювати нові формати по Україні.

"Є нормандський формат і є найголовніший механізм, який реалізує домовленості, укладені в мінському комплексі заходів і в наступних рішеннях", - заявив він.

Разом з тим, за його словами, в Москві виходять з того, що США "все-таки, може бути, трохи краще розуміють нинішню ситуацію" навколо українського врегулювання.

"Ну а те, що вони можуть вплинути на Київ сильніше, ніж будь-хто інший - напевно, це ні в кого сумнівів не викликає", - сказав Лавров.

Нагадаємо, американська розвідка відкрила плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну.

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