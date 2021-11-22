Путін і Байден обговорять Україну, - МЗС Росії

Терміни і формат проведення нових переговорів лідерів поки узгоджуються, заявив Лавров.

"В ході чергового контакту між нашими президентами, його час та інші параметри зараз обговорюються, безсумнівно, українська тема так чи інакше виникне", - сказав він.

Міністр при цьому зазначив, що російська сторона не вважає за потрібне створювати нові формати по Україні.

"Є нормандський формат і є найголовніший механізм, який реалізує домовленості, укладені в мінському комплексі заходів і в наступних рішеннях", - заявив він.

Разом з тим, за його словами, в Москві виходять з того, що США "все-таки, може бути, трохи краще розуміють нинішню ситуацію" навколо українського врегулювання.

"Ну а те, що вони можуть вплинути на Київ сильніше, ніж будь-хто інший - напевно, це ні в кого сумнівів не викликає", - сказав Лавров.