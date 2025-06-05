Поддержка Украины будет четко прописана в декларации саммита НАТО, - Рютте

В декларации саммита НАТО в Гааге, который состоится в конце июня, будет четко прописана военная помощь Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

"Очевидно, что декларация саммита будет, когда будет. Но я уже упомянул основные пункты. Декларация саммита сосредоточится на трех вопросах: расходы, оборонпром, обеспечение Украине необходимого для борьбы, чтобы завершить эту ужасную агрессию России длительным миром", - сказал Рютте. В то же время он отметил, что эти вопросы союзники еще обсуждают и согласовывают. "Поэтому окончательной версии заявления еще нет. И это нормально, потому что саммит через три недели", - добавил генсек НАТО.