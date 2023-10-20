ЕС предоставит Украине 50 млрд евро: Шуляк рассказала когда и на что потратят эти деньги

В ЕС поддержали создание фонда, деньги из которого пойдут на восстановление Украины и будут выделены на 4 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на олову партии "Слуга народа", главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

"Деньги будут выделены для того, чтобы максимально быстро и эффективно проводить реформы и восстанавливать Украину. Это будет происходить благодаря созданному специальному фонду. В настоящее время правительство разрабатывает соответствующую программу, план, который будут представлять руководителям комитетов в парламенте", - сказала она.

По словам Шуляк, план правительства будет касаться того, как реформы и в каких сферах нужно проводить, в частности, относительно евроинтеграционного курса, регионального развития, максимального привлечения частных инвестиций в развитие экономики Украины. Также будет касаться вопросов дерегуляции, цифровизации, положительно влияющих на инвестиционный климат Украины.

"Хотелось, чтобы фонд наполнялся арестованными российскими активами. Справедливо было бы, если бы арестованные средства использовали именно для восстановления Украины, для восстановления инфраструктурных и жилищных проектов", - подчеркнула Шуляк.

Шуляк также напомнила, что на сегодняшний день активно работает президентский фонд United24, привлекается международная поддержка.

"Наиболее активно работает программа "Восстановление" десятки тысяч семей воспользовались первым этапом программы и получили средства на текущие ремонты. И вскоре получат жилищные сертификаты на полностью разрушенное жилье", - напомнила Шуляк.