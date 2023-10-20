ua en ru
Пт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС надасть Україні 50 млрд євро: Шуляк розповіла коли і на що витратять ці гроші

П'ятниця 20 жовтня 2023 14:32
UA EN RU
ЄС надасть Україні 50 млрд євро: Шуляк розповіла коли і на що витратять ці гроші Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

У ЄС підтримали створення фонду, гроші з якого підуть на відновлення України і будуть виділені на 4 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на олову партії "Слуга народу" , голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"Гроші будуть виділені для того, щоб максимально швидко та ефективно проводити реформи та відбудовувати Україну. Це відбуватиметься завдяки створеному спеціальному фонду. Наразі уряд розробляє відповідну програму, план, який презентуватимуть керівникам комітетів у парламенті", - сказала вона.

За словами Шуляк, план уряду стосуватиметься того, як реформи і в яких сферах треба проводити, зокрема стосовно євроінтеграційного курсу, регіонального розвитку, максимального залучення приватних інвестицій до розвитку економіки України. Також стосуватиметься питань дерегуляції, цифровізації, які позитивно впливають на інвестиційний клімат України.

"Хотілося, щоб фонд наповнювався арештованими російськими активами. Справедливо було б, якби арештовані кошти використовували саме на відновлення України, на відбудову інфраструктурних та житлових проектів", - наголосила Шуляк.

Шуляк також нагадала, що на сьогодні активно працює президентський фонд United24, залучається міжнародна підтримка.

"Найбільш активно працює програма "єВідновлення" десятки тисяч сімей скористались першим етапом програми і отримали кошти на поточні ремонти. І невдовзі отримають житлові сертифікати на повністю зруйноване житло", - нагадала Шуляк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк Евросоюз
NEWS
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
Експерт пояснив зростання втрат у російських військ на фронті
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ