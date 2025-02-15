Латвия хочет запретить туристические поездки в Россию и Беларусь: в чем причина

Парламент Латвии начал рассматривать законопроект о запрете туристическим агентствам предоставлять туристические услуги в России и Беларуси. Цель заключается в снижении рисков возможных нарушений прав человека, а также предотвращении их вербовки в качестве шпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как пишет СМИ, в четверг, 13 февраля, законодательный орган направил предложенные поправки в закон о туризме в профильный комитет.

"Поездки в Россию и Беларусь сейчас являются вопросом безопасности. Мы не можем позволить, чтобы автобусы, полные наших граждан, ехали в страны, которые открыто выражают желание оккупировать Латвию", - заявил Гатис Лиепиньш, депутат от партии "Новое единство", который инициировал закон.

Депутат отметил, что в 2024 году Россия арестовала 30 граждан Латвии, а возможности латвийских учреждений помочь в таких случаях очень ограничены.

Запрет будет касаться всех поставщиков туристических услуг, которые зарегистрированы в Латвии, и будет введен в рамках пакета санкций против России и Беларуси.