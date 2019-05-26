У ЄС розпочався останній етап виборів в Європарламент

У неділю, 26 травня, у Європейському союзі (ЄС) розпочався останній етап виборів до Європейського парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, сьогодні вибори до Європарламенту проходять у 21 країні ЄС. Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 у східних країнах Євросоюзу. Голосування триватиме до 23:00 за місцевим часом.

Зазначається, що вибори до Європарламенту є найбільшими у світі за кількістю виборців після Індії. Правом голосу на виборах членів парламенту володіють понад 420 млн осіб.

Нагадаємо, що у країнах Європейського союзу розпочалися вибори в Європейський парламент. У четвер, 23 травня, вибори розпочалися у Британії та Нідерландах. В п'ятницю голосування пройшло для мешканців Ірландії та Чехії, а 25 травня - в Латвії, Мальті та в Словаччині.

Як писало РБК-Україна, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс допомагає ЄС боротися з кібератаками під час виборів до Європейського парламенту. Також глава альянсу звинуватив Росію у "втручанні в життя демократичних країн".

Раніше Єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова попередила про загрозу маніпуляції результатами виборів у Європейський парламент з боку ряду країн, включаючи Російську Федерацію.