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НАТО допомагає ЄС боротися з кібератаками на виборах в Європарламент

Новини » Політика    26.05.2019 - 10:42
НАТО допомагає ЄС боротися з кібератаками на виборах в Європарламент
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг також звинуватив РФ у втручанні в демократичні процеси

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс допомагає Європейському союзу (ЄС) боротися з кібератаками під час виборів до Європейського парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

За словами Столтенберга, напередодні виборів до Європарламенту експерти НАТО обговорили з представниками ЄС відповідні заходи захисту від кіберзагроз під час голосування.

"Експертна група НАТО декілька тижнів тому зустрілась із спеціалістами ЄС, щоб обговорити конкретні заходи з протидії кіберзагрозам та дезінформації напередодні виборів до Європарламенту", - розповів він.

Столтенберг зазначив, що НАТО та ЄС в режимі реального часу здійснюють обмін інформацією про шкідливі програми та кібератаки. Він додав, що альянсу вдалося не допустити поширення присутності в інтернеті терористичної організації "Ісламська держава".

Крім того, глава НАТО заявив, що Російська Федерація "цілеспрямовано втручається в життя демократичних країн, поширюючи неправдиву інформацію та здійснюючи кібератаки".

"Це, перш за все, відбувається під час виборів", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у країнах Європейського союзу розпочалися вибори в Європейський парламент. У четвер, 23 травня, вибори розпочалися у Британії та Нідерландах. В п'ятницю голосування пройшло для мешканців Ірландії та Чехії, а 25 травня - в Латвії, Мальті та в Словаччині. В інших країнах Євросоюзу вибори пройдуть в неділю.

Раніше Єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова попередила про загрозу маніпуляції результатами виборів у Європейський парламент з боку ряду країн, включаючи Росію.

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