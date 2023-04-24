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ЕС может изменить стратегию в отношении Пекина после заявления китайского посла, - Боррель

Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министры иностранных дел стран Европейского Союза обсудят "китайский вопрос" после заявления о посла во Франции Лу Шайе о суверенитете стран, входивших в состав Советского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

По его словам, Совет по иностранным делам начнет обсуждение Китая, чтобы подготовить предложения для Евросовета в июне, "который, возможно, пересмотрит и откалибрует нашу стратегию в отношении Китая".

Боррель сделал это заявление в контексте "ощущении угрозы", а также заявление китайского посла в Китае Лу Шайе о суверенитете и о существовании стран, входивших в состав Советского Союза.

Напомним, на прошлой неделе посол Китая во Франции Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик.

Слова китайского дипломата вызвали резкую реакцию в Европе и Украине.

Пожже в Пекине открестились от заявлений дипломата и заявили, что уважают суверенитет всех стран.

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