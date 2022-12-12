ЕС может увеличить на 3,5 млрд евро фонд для поставок оружия Украине, - Боррель

Евросоюз может увеличить финансирование Европейского фонда мира, при помощи которого осуществляются поставки оружия Украине, на 3,5 миллиарда евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы должны продолжать поддерживать украину. министры четко обязались поддерживать военную поддержку украины. они договорились увеличить финансирование европейского фонда мира на 2 млрд плюс возможные 3,5 млрд евро", - заявил Боррель.

Напомним о том, что Евросоюз увеличил на 2 миллиарда финансирование Европейского фонда мира стало известно сегодня, 12 декабря, днем.

Также мы писали, что Европейский союз выделил средства и передал оборудование, необходимое для киберлаборатории Вооруженных сил Украины.

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