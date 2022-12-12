RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС может увеличить на 3,5 млрд евро фонд для поставок оружия Украине, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель глава дипломатии ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз может увеличить финансирование Европейского фонда мира, при помощи которого осуществляются поставки оружия Украине, на 3,5 миллиарда евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы должны продолжать поддерживать украину. министры четко обязались поддерживать военную поддержку украины. они договорились увеличить финансирование европейского фонда мира на 2 млрд плюс возможные 3,5 млрд евро", - заявил Боррель.

Напомним о том, что Евросоюз увеличил на 2 миллиарда финансирование Европейского фонда мира стало известно сегодня, 12 декабря, днем.

Также мы писали, что Европейский союз выделил средства и передал оборудование, необходимое для киберлаборатории Вооруженных сил Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЖозеп БоррельПомощь Украине