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ЕС может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников, - WSJ

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Среда 15 февраля 2023 19:52
ЕС может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников, - WSJ Фото: ЕС может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Евросоюз в рамках нового пакета может ввести санкции против оборудования для российских полупроводников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, среди конкретных технологий, рассматриваемых для новых санкций, есть так называемое "контролируемое с программным управлением" инспекционное оборудование. Он ищет конкретные дефекты в полупроводниках.

Также в рамках пакета санкций рассматриваются системы электронно-лучевого тестирования.

Напомним, Европейская комиссия официально представила десятый пакет санкций против России в связи с агрессивной войной против Украины.

Также ранее мы писали, что Европейский Союз впервые введет санкции в отношении иранских организаций, причастных к войне России против Украины.

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