ЕС может впервые ввести вторичные санкции против России, - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность ввести вторичные санкции против России, чтобы третьи страны не могли помогать ей уклоняться от уже введенных ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации источников издания, министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Копенгагене в конце недели обсудят использование инструмента против обхода санкций.
Этот инструмент принят в 2023 году, но до сих пор не использован. Он предусматривает запрет экспорта, поставки или передачу определенных товаров в третьи страны, которые, как считается, способствуют обходу санкций ЕС.
Как сообщает Bloomberg, соответствующие обсуждения будут продолжаться на фоне подготовки следующего, 19-го пакета санкций Евросоюза против России. Он будет содержать новые санкции против причастных к похищению украинских детей.
Отдельно министры иностранных дел стран ЕС обсудят дополнительные санкции против нефтегазового и финансового секторов России и импорт и экспорт российских товаров. Эти обсуждения будут проходить в неформальном формате и не будут сосредоточены непосредственно на новом пакете санкций.
Напомним, Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России с начала полномасштабной войны против Украины.
На фоне этого процесса Украина передала Брюсселю свои предложения относительно того, что должно быть включено в новый список ограничительных мер, сообщил уполномоченный по вопросам санкций Владислав Власюк.
Отмечается, что 19-й пакет санкций, который должен быть представлен уже в сентябре, направлен на "теневой флот" и компании, которые помогают России обходить ограничения.
Наиболее болезненными для Москвы могут быть вторичные санкции - против компаний или стран, которые ведут бизнес с РФ, но реальное влияние на экономику Кремля создают США.