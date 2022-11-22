ЕС может признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Так, депутаты Европарламента направили соответствующее письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, чья страна в этом году председательствует в Совете.

Депутаты Европарламента считают, что группу следует признать террористической организацией из-за нарушений "вагнеровцами" прав человека в Украине, а также их действий в других странах.

Как известно, частная военная кампания также участвовала в конфликтах в Сирии, Судане, Мозамбике и Центральноафриканской Республике.