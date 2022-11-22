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ЄС може визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, - Politico

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Вівторок 22 листопада 2022 14:42
ЄС може визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, - Politico Фото: ЄС може визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Депутати Європарламенту хочуть включити російську ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Так, депутати Європарламенту надіслали відповідного листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі, чия країна цього року головує у Раді.

Депутати Європарламенту вважають, що групу слід визнати терористичною організацією через порушення "вагнерівцями" прав людини в Україні, а також їхні дії в інших країнах.

Як відомо, приватна військова кампанія також брала участь у конфліктах у Сирії, Судані, Мозамбіку та Центральноафриканській Республіці.

Як відомо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує затверджуватись у РФ як центральна фігура серед прихильників війни проти України, переслідуючи власні політичні цілі.

Пригожин продовжує вербувати росіян для участі у війні проти України. Зокрема, у ПВК закликають ув'язнених та працівників підприємств, у тому числі людей без будь-якого військового досвіду.

Так, у вересні та жовтні 2022 року кількість ув'язнених у російських виправних колоніях скоротилася на 23 тисячі осіб. Скорочення тюремного населення відбувається на тлі вербування ув'язнених для участі у війні у загонах ПВК "Вагнера".

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