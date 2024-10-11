ЕС может создать новый фонд военной помощи Украине, чтобы обойти вето Венгрии, - El Pais

В ответ ЕС рассматривает возможность создания нового межправительственного фонда с добровольными взносами, исключив участие Будапешта. Однако для создания такого фонда необходимо единогласие всех 27 стран ЕС, включая Венгрию.

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят это предложение на встрече в Люксембурге, организованной главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Создание альтернативного фонда или другие обходные варианты обсуждаются, но требуют юридической проверки.

Кроме того, ЕС завершает работу над пакетом в 35 миллиардов евро для Украины, который будет выплачен за счет доходов от замороженных российских активов на территории ЕС. Однако Венгрия также препятствует этому решению, настаивая на отсрочке до выборов в США в ноябре.

ЕС сталкивается с растущим долгом перед странами, которые продолжают поставлять Украине военное оборудование, несмотря на блокировку компенсаций со стороны Венгрии.