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ЕС может сегодня прийти к компромиссу по ограничению цены на российский газ

Фото: ЕС может сегодня прийти к компромиссу по ограничению цены на российский газ (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 19 декабря, страны-члены Европейского Союза должны собраться для того, чтобы обсудить максимальную цену на российский газ. Существует возможность того, что компромисс будет достигнут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"То, что предлагают лидеры, очень хороший шаг в правильном направлении", - сказала министр энергетики Мальты Мириам Далли.

Она отметила, что сегодня - решающее время для принятия решения.

"Это также говорит о готовности прийти к компромиссу сегодня. Я убеждена, что сегодня нам удастся пойти на компромисс, верю, что желание есть", - добавила она.

РБК-Украина сообщало, что 19 декабря страны-члены ЕС соберутся в третий раз, чтобы обсудить лимит цены на газ. Она может быть почти на треть ниже первоначального предложения.

Ранее отмечалось, что поставки российского газа в европейские страны с начала 2022 года упали почти на 50%. "Газпром" утверждает, что страны сократили их сами.

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