ЕС может продлить временную защиту украинцам до 2025 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Европейский Союз готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Защита уже продлена до марта 2024 года и может быть продлена еще до 2025 года. Комиссия готова предпринять необходимые шаги для дальнейшего продления, если потребуется", - сказано в сообщении ведомства.

Также там отметили, что будет применяться подход ЕС для обеспечения плавного перехода к альтернативным правовым статусам, которые позволят украинцам получить доступ к правам после окончания максимального срока временной защиты.