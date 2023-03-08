ЄС може продовжити тимчасовий захист українцям до 2025 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Європейський Союз готовий підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Захист вже продовжений до березня 2024 року і може бути продовжений ще до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних кроків для подальшого продовження, якщо буде потрібно", - сказано в повідомленні відомства.

Також там зазначили, що застосовуватиметься підхід ЄС для забезпечення плавного переходу до альтернативних правових статусів, які дозволять українцям отримати доступ до прав після закінчення максимального терміну тимчасового захисту.