ЄС може продовжити тимчасовий захист українцям до 2025 року

Єврокомісія планує у разі потреби ініціювати продовження терміну надання тимчасового захисту громадянам України до 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
"Європейський Союз готовий підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Захист вже продовжений до березня 2024 року і може бути продовжений ще до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних кроків для подальшого продовження, якщо буде потрібно", - сказано в повідомленні відомства.
Також там зазначили, що застосовуватиметься підхід ЄС для забезпечення плавного переходу до альтернативних правових статусів, які дозволять українцям отримати доступ до прав після закінчення максимального терміну тимчасового захисту.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Словаччини продовжив термін надання тимчасового захисту біженцям з України до 4 березня 2024 року.
Також ми писали, що аналогічне продовження тимчасового захисту для українців затвердили й у Нідерландах.
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