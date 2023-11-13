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ЕС может не передать Украине миллион снарядов до конца года: сколько уже поставили

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны Европейского союза могут не предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до конца 2023 года, как было запланировано ранее. Сейчас уже передано сотни тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля.

По словам чиновника, ЕС завершил первую часть плана поставок. В ее рамках Украине передавали снаряды, которые уже имелись в арсеналах стран-членов блока. Всего было поставлено около 300 тысяч артснарядов. 

Боррель рассказал, что уже сейчас планируется передавать те снаряды, которые производятся в странах ЕС.

"Мы продолжаем преследовать эту цель (насчет передачи миллиона снарядов - ред.). Может, мы не достигнем ее до конца года, но это будет зависеть от того, как быстро будут выполнены контракты… Европа также экспортирует определенное количество своей продукции: из этого, что мы производим, мы экспортируем в третьи страны. И одно из решений - перенаправить этот экспорт Украине", - подчеркнул Боррель. 

Миллион артснарядов для Украины

Напомним, в начале мая этого года Совет ЕС поддержал инициативу, в рамках которой Украине планировалось передать миллион артиллерийских снарядов до конца 2023 года. 

Уже 5 сентября Европейское оборонное агентство подписало первые контракты по совместной закупке артиллерийских снарядов для наших военных. Украине предоставляют 155-мм снаряды, которые подходят для артиллерии стран Запада. 

Еще в сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о том, что ЕС выполнит обещание о передаче Украине миллиона снарядов до конца года

 

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