ЄС може не передати Україні мільйон снарядів до кінця року: скільки вже поставили

За словами чиновника, ЄС завершив першу частину плану постачання. У її рамках Україні передавали снаряди, які вже були в арсеналах країн-членів блоку. Усього було поставлено близько 300 тисяч артснарядів.

Боррель розповів, що вже зараз планується передавати ті снаряди, які виготовляють у країнах ЄС.

"Ми продовжуємо переслідувати цю мету (щодо передачі мільйона снарядів - ред.). Може, ми не досягнемо її до кінця року, але це залежатиме від того, як швидко будуть виконані контракти... Європа також експортує певну кількість своєї продукції: з цього, що ми виробляємо, ми експортуємо до третіх країн. І одне з рішень - перенаправити цей експорт Україні", - наголосив Боррель.

Мільйон артснарядів для України

Нагадаємо, на початку травня цього року Рада ЄС підтримала ініціативу, в рамках якої Україні планувалося передати мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року.

Вже 5 вересня Європейське оборонне агентство підписало перші контракти щодо спільної закупівлі артилерійських снарядів для наших військових. Україні надають 155-мм снаряди, які підходять для артилерії країн Заходу.

Ще у вересні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла про те, що ЄС виконає обіцянку про передачу Україні мільйона снарядів до кінця року.