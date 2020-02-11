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ЄС планує зняти санкції з Азарова і Ставицького наступного тижня, - журналіст

Новини » Політика     11.02.2020 - 11:20
ЄС планує зняти санкції з Азарова і Ставицького наступного тижня, - журналіст
Фото: Микола Азаров (УНІАН)

За даними журналіста, відповідне рішення може бути ухвалене наступного тижня

Європейський Союз планує зняти санкції з екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

За інформацією журналіста, син екс-президента Віктора Януковича Олександр залишиться в списку санкцій на півроку, сам же Віктор Янукович і ще 8 осіб - на рік.

"Є угода про виключення колишнього прем'єр-міністра України Азарова і екс-міністра енергетики Ставицького зі списку санкцій ЄС. Олександр Янукович залишиться в списку на 6 місяців. 9 інших, у т. ч. його батько, на 12 місяців. Має бути підтверджено наступного тижня", - написав він.

ЄС планує зняти санкції з Азарова і Ставицького наступного тижня, - журналіст

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС готується зняти санкції з Азарова, Ставицького і Олександра Януковича, сина колишнього президента України.

Крім того, повідомлялося, що ЄС може виключити зі свого списку санкцій колишнього віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова, колишнього міністра доходів Олександра Клименка, колишнього генерального прокурора Віктора Пшонку та його сина Артема.

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